Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Unutulmaz Konser

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Unutulmaz Konser
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen 'ÇAKÜFEST 2025' festivalinde Ersay Üner konser verdi. Öğrenciler ve vatandaşlar, sanatçının şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen festivalde öğrenciler, Ersay Üner'in konseriyle doyasıya eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Sanat ve Kültür Festivali" etkinlikleri çerçevesinde Ünlü Sanatçı Ersay Üner konser verdi. Konsere öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ersay Üner, şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler de şarkılara hep bir ağızda eşlik etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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