Candan Erçetin'den 'en seksi kadınlar' listesi isyanı: Büyük utanç duydum

Güçlü sesi, sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliğinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yaz aylarında konserleriyle sevenleriyle buluşan Erçetin, son olarak katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"BENİ SEKSAPEL ÜZERİNDEN TANIMLAMAK ÇOK AYIP"

Programda, geçmişte " Türkiye'nin en seksi kadınları" listesinde adının yer aldığını hatırlatan Candan Erçetin, bu durumun kendisinde derin bir utanç yarattığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, "Bana hiçbir şey sorulmadan böyle bir değerlendirme içine sokuldum. Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Listeye kendi rızası dışında dahil edildiğini vurgulayan Erçetin, "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum. Ama bunlar o dönemki magazincilerin, parasını kazanabilmek için başkasının üstünden geçinmeleriydi. Bunlar korkunç şeyler" dedi.

"YILLARCA EMEK VERDİK, BU NİTELENDİRME EMEĞİMİ GÖLGELİYOR"

Sanatçı, müzik ve eğitim alanındaki birikiminin bu tür tanımlamalarla gölgelenmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi, "Yıllarca 12 sene okumuşum, konservatuvarda eğitim almışım. Duygusu ağır basan, dinleyiciyle paylaşmaya çalıştığım şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu? Hiç de öyle değilim aslında. Bir taraftan da hiç flörtöz değilimdir, bayağı bildiğin odunum."

"MAGAZİN BASINIYLA ÇOK MACERAMIZ OLDU"

Erçetin, bu olayın kariyerinde yaşadığı tek olumsuzluk olmadığını da belirterek, "Magazin basınıyla çok maceramız var. Tanımadığım insanlarla birlikte olmamdan tut, dolu konserlerin boş geçtiği manşetlere kadar… Hepsiyle mücadele ettim" ifadelerini kullandı.