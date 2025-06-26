Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı
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Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı
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Ünlü oyuncu Can Yaman ve sevgilisi DJ Sara Bluma, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaman'ın Instagram hesabından paylaştığı kucak pozları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sara Bluma'nın bacaklarını açtığı anda frikik vermemek için önüne çanta koyması eleştiri topladı.

Oyuncu Can Yaman, İtalya'da sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da Türkiye'de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı uluslararası bir festivalde kırmızı halıya sevgilisi DJ Sara Bluma ile el ele gelen Yaman, magazin basınında geniş yer bulmuştu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Festival sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkat çeken çift, bu kez birlikte koltukta verdiği pozuyla konuşuldu. Can Yaman'ın Instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Sara Bluma'nın verdiği pozlar çok sayıda yorum aldı.

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

ÇANTAYLA ÖNLEM ALDI

Pozlarda Bluma'nın bacaklarını açtığı anda frikik vermemek için önüne çanta koyması, sosyal medyada hem dikkat çekti hem de eleştiri topladı. İtalyan ve Türk takipçileri oyuncuya "Bu pozlar çok ahlak dışı", "Ne gerek var böyle pozlara" tepkileri geldi.

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

EVLİ VE ÇOCUĞU VAR İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada gündeme gelen bir diğer iddiaya göre, Sara Bluma'nın aslında Stefano Papa isimli bir adamla evli olduğu ve çiftin çocuklarının bulunduğu öne sürüldü. Bu iddialar taraflardan henüz doğrulanmazken, Bluma'nın özel hayatı hakkındaki söylentiler magazin kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlandı.

Can Yaman ve Sevgilisi Sara Bluma'nın Kucak Pozu Gündem Oldu

SARA CHİCHANİ KİMDİR?

Sara Chichani, sahne adıyla Sara Bluma 1996 yılında dünyaya geldi. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa'da geçirdi.Ibiza'da dans pistlerinde DJ'lik yaptı; dinamik ve özgün setleriyle dikkat çekti. 2020'de İtalya'daki "The Sanctuary Eco Retreat"'te kadrolu DJ olarak görev aldı.

2022'de çıkardığı ilk albümü Teenage Dream, müzik eleştirmenleri tarafından olumlu karşılandı ve onu global elektronik müzik sahnesine taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSadi:

Edep ve haya herkese nasip olmaz

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

gavur avcısı can

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Kendilerinin edepsiz olmalarinda asla sorun yok ama insanlara kötü örnek oluyorlar artık 12-13 yaşındaki çocukların elinde telefon var ve bu edepsizliklere küçük yaşlardan şahit oluyorlar malesef

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Haber YorumlarıAlper Filiz:

gavtspor

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Güzel reklam olmuş. Herkesin gözü ilk çantayı gördüğüne eminim.

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