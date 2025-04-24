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Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!

Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!
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Geçtiğimiz yıllarda kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman'ın bir ankette "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" demesi, sosyal medyada nankörlük ve vefasızlıkla suçlanmasına neden oldu. Gelen tepkilerin ardından GAİN, oyuncunun başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı. Can Yaman'ın kendi ülkesine sırt çevirmenin bedeli ağır oldu.

Kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak dört yıl önce Türkiye'yi terk eden Can Yaman, El Turco dizisi yayındayken verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" yanıtını verdi. Bu açıklama, doğup büyüdüğü topraklara ve milletine karşı bir vefasızlık olarak değerlendirildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken Yaman, ülkesine sırt çevirdiği gerekçesiyle nankörlükle suçlandı. Tepkiler yalnızca kamuoyuyla sınırlı kalmadı; GAİN platformu da oyuncunun açıklamalarını gerekçe göstererek Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı.

Platformun açıklaması şöyle:

'Son günlerde 'El Turco' dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

Can Yaman'ın verdiği küstah yanıt pahalıya patladı!

'El Turco' dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır. Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak 'El Turco' dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdrakula:

Bırakın iyi oldu postaladık bu malı italyaya

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıOsman Köse:

eli para gördü birazda gereksiz itibar kendini bişey sanıyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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