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Can Yaman Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka biri tarafından videoya alındı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu.