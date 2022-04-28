Camdaki Kız'ın Yıldızı Sevgilisiyle Görüntülendi! O da Ünlüymüş - Haberler

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Camdaki Kız'ın Yıldızı Sevgilisiyle Görüntülendi! O da Ünlüymüş

Snob Magazin - Magazin
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Camdaki Kız'ın Yıldızı Sevgilisiyle Görüntülendi! O da Ünlüymüş

Camdaki Kız dizisinin Pera'sı Leyla Feray, önceki gün oyuncu sevgilisi Serhat Teoman ile Etiler'de görüntülendi. İlk kez görüntülenen aşıkların utangaç halleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Camdaki Kız gibi dizilerden tanıdığımız Leyla Feray, önceki gün oyuncu sevgilisi Serhat Teoman ile Etiler'de görüntülendi.

"HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR"

İlk kez görüntülenen aşıklardan Leyla Feray, "Camdaki Kız'ın başarısı hepimizi gururlandırıyor" demekle yetindi.

5 YILDIR BİRLİKTELER

Öte yandan Leyla Feray ile Serhat Teoman'ın 5 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, birlikte çok fazla fotoğraf vermiyor.

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray (d. 8 Mayıs 1993, İstanbul), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Şu sıralar Camdaki Kız adlı dizide Pera karakterini canlandırıyor.

Snob Magazin / Magazin

Serhat Teoman, Leyla Feray, Camdaki Kız, Etiler, Magazin, Haberler

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