Çağrı Çıtanak... 'KİMLİĞİMİN YARISINI KAYBETTİM!'

Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine giren Çağrı Çıtanak, Hatay'da enkaz altında kalan annesinden iyi bir haber alabilmek için günlerdir umutla bekliyordu. Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti. Çıtanak, "Kimliğimin yarısını kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan Hataylı oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"SOKAKLARIMIZDA YANKILANAN ANNELERİMİZİN SESLERİ..."

Çağrı Çıtanak, annesinin vefatı sonrasında duygularını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getirdi:

Ben Mehmet Çağrı Çıtanak. 10.10.1990'da Hatay'da doğdum.

Bir kısmınızın Suriye sandığı, bir kısmınızın terör bölgesi sandığı, bir kısmınızın yaşayan herkesi Arap sandığı, Akdeniz'in kuytu köşesi, medeniyet beşiği, hoşgörü diyarı Hatay...

Bağımsız bir cumhuriyet iken oy birliği ile Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sarılan Hatay... Uğruna kan dökülmeden ülke topraklarına katılan tek il olan Hatay. Benim canım memleketim!

Bana savaşmamayı, sevmeyi, kardeşliği öğreten memleketim…

Bana bütün Anadolu'yu eve sığdırarak öğreten annem, çocukluk arkadaşlarım, mahallemiz, esnaf komşularımız, sırasıyla önce oynadığımız, sonra köşesinde oturduğumuz, sonra koşup kaçtığımız, sonra köşesinde takıldığımız ve vakti geldiğinde bavulumuzla köşesini dönüp gittiğimiz sokaklarımız.

Sokaklarımızda yankılanan annelerimizin sesleri...