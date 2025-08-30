Çağlar Ertuğrul'u terleten evlilik sorusu

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile katıldığı düğünde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna yanıt verdi. "Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz" diyen Ertuğrul, mutlu birlikteliklerini nikâh masasına taşımak için aceleleri olmadığını söyledi.

Manukyan ile yakın dostları Ezgi Şenler'in düğününe katıldı. Çiftin düğün çıkışında verdikleri samimi evlilik yanıtı geceye damga vurdu.

Oyunculuk kariyerine 2012'de başlayan Ertuğrul, bugüne kadar birçok projede rol aldı. "Teşkilat", "Afili Aşk", "Benim İçin Üzülme", "Dağ 2" ve "Yanımda Kal" gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde canlandırdığı "Serdar Kılıçarslan" karakteriyle hafızalara kazındı.

Ertuğrul ve Manukyan, düğünde objektiflere birlikte poz vererek uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti. Zarif halleri ve neşeli tavırlarıyla konukların ilgisini çeken çift, romantik anlarıyla da öne çıktı.

Gece sonunda gazetecilerin yönelttiği "Evlilik planınız var mı?" sorusuna çift birlikte yanıt verdi. "Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz" ifadelerini kullanan ikili, yakın zamanda nikâh masasına oturmayı düşünmediklerini açıkladı.

Yaklaşık 7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de samimi açıklamalarıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

