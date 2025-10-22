Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, kendisine ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayılan bornozlu fotoğraf hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, sahte TikTok hesabı üzerinden yapılan paylaşımın ardından "Oltaya gelenler olmuş" diyerek açıklama yaptı.

SAHTE HESAPTAN YAPILAN PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Son olarak "Prens" dizisinde Kaptan Van Dijk karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu kez bir sahneyle değil, sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafla gündeme geldi.

Ünlü oyuncuya ait olduğu öne sürülen ve evinde çekildiği iddia edilen bornozlu bir kare, oyuncunun adını taşıyan bir TikTok hesabından paylaşıldı. Kısa sürede yayılan fotoğraf, kullanıcılar tarafından gerçek sanılarak gündem oldu.

"BU HESAP BENİM DEĞİL"

Görüntülerin yayılması üzerine Çağlar Ertuğrul, resmi TikTok hesabı üzerinden bir açıklama yaptı, "Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: @caglarertugrul624. Neden 624 bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi."

Ünlü oyuncu, sahte hesaplara karşı takipçilerini uyararak şu ifadeleri kullandı, "Başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum."