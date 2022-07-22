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Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Magazinkolik - Magazin
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Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ederek, eski Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" mesajını attığı iddia etti.

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Didem Sarı, iddiaya göre Tuvana Türkay'a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başladı. Konu hakkında suskunluğunu koruyan Türkay, tacizin devam etmesi halinde mahkemeye gideceği iddia edilmişti.

Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Didem Sarı bu defa da , Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evli oldukları dönemde gerçekleştiğini iddia ettiği yazışmaları paylaştı.

Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

"BÜTÜN GECE AKLIMDAYDIN"

Yazışmalarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" dediği görülüyor.

Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Paylaşıma not düşen Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" dedi.

Çağla Şıkel... YASAK AŞK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Magazinkolik / Magazin

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