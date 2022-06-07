Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı - Haberler

Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Şenol İpek, yıllar önce Çağla Şıkel'den aldığı "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajı hakkında konuştu. O dönemde ana haber bültenlerinde dahi dakikalarca konuşulduklarını söyleyen İpek, "Türkiye'nin en güzel kadınları benimle görüşmek istiyordu" itirafında bulundu.
Oyuncu ve sunucu Şenol İpek, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren İpek, yıllar geçse de gündemden düşmeyen "tost" mesajı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun karşısında tost yemesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü isim, "Yediğin tostlardan pişman mısın?" sorusu üzerine "Yok, bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu. Kimsenin kabahatinin olmadığı bir konuydu fakat dönemin en popüler magazin malzemesiydik. Hayatımda hiç pişmanlığım ve keşkelerim olmadı. Bazı şeyler kaderdir ve önüne geçemezsin. Ben iyi şeyler yapmaya çalışırken zarar gördüm" dedi.
Mesajın günlerce konuşulduğunu söyleyen Şenol İpek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu olayın ana haber 23 dakika, magazin 73 dakikada geçmişi var. İnsanlar bu olayı dizi film gibi haftalarca izledi. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. O dönemde aramızda bir şey yoktu. Biz bunu ifade edemedik. O dönem koptuk ama yıllar sonra bir araya geldiğimiz oldu. O dönem prim yapmak için bizi yan yana getirmek istediler ama biz gelmedik. O günün parasıyla 10 dakikalık bir açılışta bulunmam için 10 bin dolar teklif ettiler. Ben eve kapandım hiç dışarı çıkmadım. Bu olay tanınırlık anlamında çok etkili oldu ama ben iş anlamında çok kayıplar yaşadım. 5 ay hiç dışarı çıkmadım. Bana zararı çok oldu. Evde olduğum süreçte madde bağımlılığım olmadı ama alkol alıyordum."
"Boşanırken burada adını veremeyeceğim Türkiye'nin en önemli kadınları benimle görüşmek istedi. Aracılık yapmaları için insanlar gönderdiler. Ama o dönem bunlar hiç gündeme gelmedi. Gelen teklifleri anlatamam... Yıllarca televizyon hayranlıkla izlediğim insanlardan teklifler gelmeye başlamıştı. Kötü bir teklif gelmedi ama görüşerek yemek isteyen çok oldu."