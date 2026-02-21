Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı

Çağla Şikel, başrolünü üstlendiği 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde sahneye koyduğu performansla dikkat çekti. Dansları ve sahnedeki enerjisi, izleyenlerden tam not aldı.

USTA SANATÇI ALNINDAN ÖPTÜ

Usta sanatçı Müjdat Gezen, o anlarda sahneye çıkarak Çağla Şikel'in alnından öptü ve performansını kutladı.

MİNE KOŞAN GERİLİMİ

Müzikalin kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, Mine Koşan konuk sanatçı olarak sahne alıyordu. İddialara göre, Koşan ile Şikel arasında anlaşmazlık yaşandı ve Koşan kadrodan çıkarıldı.

Çağla Şikel, konuya dair açıklamasında, "O kadar kıymetli bir sanatçı ki. Benim hiçbir büyüğüme karşı saygısızlığım olamaz. Öyle bir durum asla yok. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Mine Koşan'ın avukatı ise yasal sürecin başlatıldığını duyurmuştu:

"Sanatçı, tüm oyunlarda görevini eksiksiz yerine getirmiş olmasına rağmen yapımcı tarafından gerekçe gösterilmeden kadrodan çıkarılmıştır. Yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi için yasal süreç başlatılmıştır."

ARKADAŞINDAN ÖVGÜ

Sarp Bozkurt, Çağla Şikel'in dans performansını övgüyle değerlendirerek, "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı. O günden sonra bu oyun için daha da heyecanlandım" dedi.