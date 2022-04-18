Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" ifadelerini kullanmıştı.

SAHNEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tedavinin ardından yeniden sahneler dönen Nurgül Yeşilçay yine sevenlerini endişelendirdi. Baş rollerini oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaşan 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyicinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, gösterim sırasında bir anda sahnede baygınlık geçirdi.