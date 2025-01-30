Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkule olan düşkünlüğüyle bilinen ve yatırımını o alana yapan Emrah'ın çoğu İstanbul'da 330 dairesinin olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı konuşuluyor.

'Küçük Emrah' olarak müzik piyasasına girerek dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle gündem oldu.

AYLIK KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 330 dairesinin olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

SPOR KOMPLEKSİNİ SATIN ALDI

Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

Bundan sonra 1 dakika bile Fenerbahçe forması giyemeyecek!
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Acıların çocuğu oldu gayrimenkul çocuğu.

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ferdi tayfur gibi hak vaki olunca mirasçıları bayram eder. tamam helalinden kazanın, malınız mülkünüz olsun ama fakir fukarayı da gözetin bence. 300 daire nedir ya hu?

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver Soran:

Gayet normal abartılacak bi rakam değil günümüz şartlarında

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısirius-A null:

nasil bir yokluktan geldiyse...

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ee Avrupa ya tatillere oraya buraya alkol uyuşturucu partilerine katılıp paraları çar çur etmemesi üzdü mü ? Bravo Emrah.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne kadar gayrimenkulü olursa olsun öbür dünyaya götürülmüyor

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Yaptığı çocuğu kabullenmeyip aldığı kiralarla rahat bir hayat yaşayan düşük insanlar.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ben bu zahonun yerinde olsam bu haberi yapanlara dava açarım :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumları??? ??????:

Neeeeee ????

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Anasını satmışt

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.