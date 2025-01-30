Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

'Küçük Emrah' olarak müzik piyasasına girerek dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle gündem oldu.

AYLIK KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 330 dairesinin olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

SPOR KOMPLEKSİNİ SATIN ALDI

Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.