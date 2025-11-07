Buse Terim hakkında aşk iddiasına yalanlama: Tanışıklık dahi yok

Fatih Terim'in kızı Buse Terim hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası gündeme bomba gibi düşerken, iddialarda adı geçen Cenk Eyüboğlu cephesinden sert bir yalanlama geldi. Eyüboğlu'nun avukatı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve müvekkilinin Buse Terim ile tanışıklığı dahi bulunmadığını açıkladı.

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Futbol dünyasının duayen ismi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2024 yılında Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşanmanın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra ünlü ismin yeni bir ilişkiye başladığı iddiası gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Terim'in kalbini yeniden çaldığı öne sürülen ismin, Türkiye'nin köklü özel eğitim kurumlarından birinin yönetim kurulu başkanı Cenk Eyüboğlu olduğu iddia edildi. Haberin ardından konuyla ilgili jet hızında bir açıklama geldi.

AVUKATTAN RESMİ AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZDIR

Cenk Eyüboğlu'nun avukatı Yusuf Ziya Taş aracılığıyla yayımladığı ihtarnamede, söz konusu haberin asılsız ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Müvekkilim Cenk Eyüboğlu, ülkemizin saygın özel eğitim kurumlarından biri olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eğitim sektöründe 55 yılı aşkın birikimiyle, topluma faydalı bireyler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren kurumun başındaki müvekkilimin kamuoyunda spekülatif haberlerle anılması son derece üzücüdür." "Sabah Gazetesi internet sitesinde 3 Kasım 2025'te yayımlanan ve 'Terim'in kızına sosyetik sevgili' başlığını taşıyan haber tamamen asılsızdır. Müvekkilimin Sn. Buse Terim ile herhangi bir tanışıklığı dahi bulunmamaktadır."

"KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Yayımlanan açıklamada, haberde yer alan iddiaların Cenk Eyüboğlu'nun kişilik haklarına, özel hayatına ve aile düzenine zarar verdiği ifade edildi. Küçük yaştaki çocuklarının dahi bu haberlerden olumsuz etkilenebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Bu haberler, müvekkilimin iş yaşamı, aile yapısı ve kişilik hakları üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, küçük yaştaki çocuklarının dahi bu içeriklerden etkilenmesi söz konusudur. Açıklanan nedenlerle ve sair hususlarla birlikte tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; hukuka aykırı bu içeriklerin internet sitelerinden ve/veya sosyal medya mecralarından ivedilikle kaldırılmasını, aksi takdirde hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını ihtaren bildiririz.