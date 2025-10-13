Bursa'nın Tanınmış Modacısı İnegöl'de Yeni Şube Açtı

Bursa'nın tanınmış modacısı, İnegöl ilçesinde yeni şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı. Açılışa katılan ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, sahne almasa da açılış kurdelesini keserek törene renk kattı. Etkinlikte yer alan Rus mankenler ise modacının yeni koleksiyonunu sergileyerek davetlilere görsel bir şölen sundu.

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, açılış törenine katılarak modacıya destek verdi. Sanatçı, sahne performansı sergilemese de, açılış kurdelesini keserek davetlilerle sohbet etti. Sanat ve moda dünyasını İnegöl'de buluşturan renkli açılış büyük ilgi gördü. Açılışa özel düzenlenen mini defilede, Rus mankenler modacının yeni sezon tasarımlarını tanıttı. Şıklık ve zarafetin ön planda olduğu defile, İnegöl halkı ve davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Modacı Filiz Çekil yeni şubenin Bursa'daki başarı hikayesini İnegöl'e taşıma hedefinin bir parçası olduğunu belirterek renkli açılışın İnegöl'ün sosyal yaşamına da renk kattığını söyledi. - BURSA