Haberler

Bursa'nın Tanınmış Modacısı İnegöl'de Yeni Şube Açtı

Bursa'nın Tanınmış Modacısı İnegöl'de Yeni Şube Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın ünlü modacısı Filiz Çekil, İnegöl ilçesinde yeni şubesini açtı. Açılışa katılan ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, kurdeleyi keserek etkinliğe renk kattı. Mini defilede Rus mankenler modacının yeni koleksiyonunu sergiledi.

Bursa'nın tanınmış modacısı, İnegöl ilçesinde yeni şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı. Açılışa katılan ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, sahne almasa da açılış kurdelesini keserek törene renk kattı. Etkinlikte yer alan Rus mankenler ise modacının yeni koleksiyonunu sergileyerek davetlilere görsel bir şölen sundu.

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, açılış törenine katılarak modacıya destek verdi. Sanatçı, sahne performansı sergilemese de, açılış kurdelesini keserek davetlilerle sohbet etti. Sanat ve moda dünyasını İnegöl'de buluşturan renkli açılış büyük ilgi gördü. Açılışa özel düzenlenen mini defilede, Rus mankenler modacının yeni sezon tasarımlarını tanıttı. Şıklık ve zarafetin ön planda olduğu defile, İnegöl halkı ve davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Modacı Filiz Çekil yeni şubenin Bursa'daki başarı hikayesini İnegöl'e taşıma hedefinin bir parçası olduğunu belirterek renkli açılışın İnegöl'ün sosyal yaşamına da renk kattığını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.