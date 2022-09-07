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Bursa haber... Funda Arar'dan Bursa Açıkhava'da unutulmaz gece

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Bursa haber: Funda Arar'dan Bursa Açıkhava'da unutulmaz gece Bursa'da, şarkıcı Funda Arar, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Funda Arar'dan Bursa Açıkhava'da unutulmaz gece

BURSA - Bursa'da, şarkıcı Funda Arar, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Bursa'da sevenleriyle buluştu. 2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi.

Gecede beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Arar, enerjisi ve danslarıyla birlikte Bursalılara eğlenceli anlar yaşattı. 'Yediverenim' adlı şarkısıyla sahnesine başlayan ünlü sanatçı, 1 ay önce çıkarmış olduğu 'Virane Gönlüm' şarkısını Bursalılar için seslendirdi. 'Islak Islak', 'Hangimiz Sevmedik', 'Seni Yerler', 'Estarabim' ve 'Fesuphanallah' gibi Türk müziğinde yer edinmiş ve unutulmayan şarkıları da seslendirdi. Bursalılar da ünlü sanatçıya şarkılarında eşlik ederken, doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Funda Arar, kentte verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti. Ayrıca konserin sonlanmasının ardından sevenlerinin alkışlarla tempo tutması üzerine sahneye bir kez daha gelen Funda Arar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Vurucular - Magazin

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