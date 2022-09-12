Bursa gündem haberleri: Bursa'da müziğin ritmini kadın dj'ler belirledi

Bursa gündem haberine göre Bursa'da müziğin ritmini kadın dj'ler belirledi Eğlence sektörünün en hareketli olduğu cuma ve cumartesi gecesinde Bursa'da müziğin ritmini kadın dj'ler belirledi.

Bursa'da müziğin ritmini kadın dj'ler belirledi

BURSA - Eğlence sektörünün en hareketli olduğu cuma ve cumartesi gecesinde Bursa'da müziğin ritmini kadın dj'ler belirledi.

İnsanlar haftanın yorgunluğunu atmak ve gerek kendilerine gerekse yakın çevresi ile vakit geçirmek için canlı müzik ya da dj'lerin müzik performansı ile keyifli bir hafta sonu geçirdi. Çeşitli mekanlarda sahne alan djaneler müziğin ritmini zirveye çıkarttı.

90'lardan günümüze dillere pelesenk olan pop müziklerini harmanlayarak Bursalıları eğlendiren Djane Hande Oran, çaldığı şarkılar ile keyifli anlar yaşattı.

Kore'de aldığı dj & producer eğitimi ile djlik hayatına başlayan Rus asıllı Djane Leila White, Bursa'da sahne aldı. Çaldığı yabancı repertuarı ve house müzikler ile Bursalıların eğlence ritmini yükseltti.

Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerde de adını duyuran, sosyal medya ve spotify listelerinde şarkıları ön planda yer alan Djane Aslı Tan, hafta sonu Bursa'da eğlencenin nabzını hareketlendirdi. Türkçe ve yabancı sevilen şarkıları Bursalılar için çalan Aslı Tan, kendisini dinlemeye gelen insanları adeta müziğe doyurdu.