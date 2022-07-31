Son dakika haberi! Ece Seçkin'e Bursa'da şok : Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

Ece Seçkin'e Bursa'da şok : Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

BURSA - Ece Seçkin, dün akşam Bursa'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için seslendiren Ece Seçkin, sahnede telefonlu saldırıya uğradı.

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin sahnede şoke eden bir olay yaşayarak çileden çıktı. Ece Seçkin konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?

İki tane sosyal medya videosu için" diyerek isyan etti.

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama sosyal medya uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.