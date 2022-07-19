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Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Muharrem Vurucular - Magazin
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Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı Tan Taşçı, Bursa'da konser verdi.

Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı

BURSA - Tan Taşçı, Bursa'da konser verdi. Romantik şarkıların prensi olarak bilinen Tan Taşçı, Bursa dinleyicisinden yoğun ilgi gördü.

Konserinin biletleri günler öncesinden tükenen Tan Taşçı, açık havada yoğun ilgi gördü. Sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Tan Taşçı, 2 saatlik performansı boyunca Bursalılara keyifli anlar yaşattı. Son dönemlerde bir kez daha popülerleşen 'Yalan' adlı şarkısını repertuvarının en sonuna saklayan Tan, dinleyicilerinden gelen yoğun istekler sonrası okuduğu şarkıyla büyük beğeni topladı. Tan Taşçı "Paşa Paşa" şarkısını seslendirdiği esnada sahneye masa üzerinde gelen dansçının dansı ile birleştirerek görsel bir şölen sundu.

Sahnedeki duruşu ve sempatik tavırlarıyla gönüllere dokunan Tan Taşçı, gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek Bursalılara teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Vurucular - Magazin

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