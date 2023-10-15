Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk ayna karşısında sütyenle art arda verdiği pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun cesur pozu kısa sürede dikkat çekti.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Güzelliği ile sık sık dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burcu Özberk son Instagram paylaşımı ile olay yarattı. Ünlü oyuncu ayna karşısında sütyenlebirbirinden iddialı verdiği pozları paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da etkin kullanan 33 yaşındaki oyuncu biribirinden cesur paylaşımlara imza atıyor.

Burcu Özberk son olarak sütyenle ayna karşısına geçip art arda poz verdi. Güzel oyuncunun iddialı pozları beğeni topladı. İşte Burcu Özberk'in o kareleri...