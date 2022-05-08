Burcu Özberk Bikinisiyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Haberler

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Burcu Özberk Bikinisiyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Snob Magazin - Magazin
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Burcu Özberk Bikinisiyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Güneşin Kızları gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk yıllar içerisinde yıldızı parlayan isimlerden biri oldu. Cesur pozlarıyla magazin gündemine gelen Burcu Özberk bu kez bikinisiyle poz verdi.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Burcu Özberk, Bali tatiline davam ediyor. Tatilden verdiği pozları sosyal medya hesabından art arda paylaşan Burcu Özberk açıldıkça açıldı.

BURCU ÖZBERK BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

32 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı.

Cesur pozlarına tam gaz devam eden Özberk bu kez bikinili fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Snob Magazin / Magazin

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