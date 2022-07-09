Burcu Özberk'in Şezlong Pozları Gündem Oldu - Haberler

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Burcu Özberk'in Şezlong Pozları Gündem Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Burcu Özberk'in Şezlong Pozları Gündem Oldu

Son olarak final yapan 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, şezlong pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu gündem oldu.

Oyuncu Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı. Esra karakterini canlandırdığı Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli beyaz mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Şezlong pozlarıyla dikkat çeken Özberk, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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