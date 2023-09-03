Burcu Esmersoy - Nazım Akmandil... İTALYA'DA EVLENDİLER!

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

Geçtiğimiz gün düğün öncesi parti düzenleyen ünlü çift, bugün dünya evine girdi.

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girerkenki yaşadıkları olay oldu.

'AŞK BU DEMEK'

Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.

Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı.

O anları gören kullanıcılar 'Aşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundular.