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Burcu Biricik, yeni yaşını dostlarıyla kutladı

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Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutladı. Pastasında 'Luna' yazan Biricik, kızının adını açıkladı.

Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutladı. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Biricik'in fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

ADINI AÇIKLADI

Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yaptı. Ünlü isim kızının adını da konuşmasında açıklamış oldu.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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