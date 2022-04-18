Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı

Oyuncu Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından eşiyle pozlarını paylaşan Burcu Biricik bu defa dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, eşiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.

O poza hayranları, "Aa öpüşüyorlar", "Feride'nin elinden kurtulmuş", "Maşallah diyorum" gibi yorumlar yaptı.