Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı - Haberler

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Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı

Snob Magazin - Magazin
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Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı

Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından eşiyle öpüştüğü anları paylaştı. O poza kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Oyuncu Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından eşiyle pozlarını paylaşan Burcu Biricik bu defa dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, eşiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.

O poza hayranları, "Aa öpüşüyorlar", "Feride'nin elinden kurtulmuş", "Maşallah diyorum" gibi yorumlar yaptı.

Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı

Burcu Biricik Eşi ile Dudak Dudağa Pozunu Paylaştı

Snob Magazin / Magazin

Burcu Biricik, Emre Yetkin, Medya, Magazin, Haberler

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