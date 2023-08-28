Buray, Cahide Alaçatı'da unutulmaz bir gece yaşattı

Geçtiğimiz akşam Cahide Alaçatı'da sahne alan Buray, eşsiz sahne performansıyla alkışlar alırken, yeni şarkısı 'Olmuşum Leyla'la enerjiyi yükselterek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca çevre dostu ve hayvanları koruma gönüllüsü olan Buray, kontrollü av kurallarına dikkat çekerek, sadece yiyecek kadar balık tutma hakkı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz akşam Cahide Alaçatı'da sahne alan Buray, eşsiz sahne performansıyla alkışlar alırken, yeni şarkısı "Olmuşum Leyla"la ile de enerjiyi yükselterek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yakaladığı taze balığı ekibiyle birlikte yiyen Buray, "Biz artık bir aile gibiyiz, birimiz incir getiriyor, birimiz bahçesindeki kavunu paylaşıyor, uzun turne yolculuklarında o kadar güzel vakit geçiriyoruz ki, müzik dahil her şeyimizi paylaşmaktan keyif alıyoruz!

Çevre dostu ve hayvanları koruma gönüllüsü olan kontrollü av kurallarına dikkat çeken Buray, "Sadece yiyeceğimiz kadar nasibimizi alıyoruz. Tek bir balık tutma hakkımız var. Hiç bir hayvanı katletmeye hakkımız yok bu dünyada. Kısmetimizi aldık, gerisini denize geri bıraktık" dedi.