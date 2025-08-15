Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yaz tatilinde objektiflere yansıdı. Minik oğullarıyla birlikte güneşin ve denizin tadını çıkaran çift, şezlongda verdikleri samimi aile pozu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2013'te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran ikili, mutluluklarını iki çocukla süsledi. 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem'i kucaklarına alan çift, uzun süredir "örnek çift" olarak anılıyor.

SOYADI DETAYI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu söylentileri tetikleyen gelişme ise Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yer alan "Özçivit" soyadını kaldırması olmuştu. Ancak kısa süre içinde yeniden profilinde görünmesi, durumun planlı bir değişiklikten çok teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını düşündürdü.

AYRILIK İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Çıkan iddiaların ardından Özçivit ve Evcen, tatile çıkarak sıcak havanın tadını çıkarıyor. Denizin kenarında verdikleri mutluluk pozu, hem çiftin keyifli aile yaşamını gözler önüne serdi hem de son dönemdeki söylentilere adeta yanıt niteliği taşıdı.