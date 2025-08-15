Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Evlilikleri hakkında çıkan iddiaların ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tatilde verdikleri mutluluk pozu ile sosyal medyada gündem oldu. Samimi kareler, hem sıcak havanın tadını çıkardıklarını hem de söylentilere yanıt niteliği taşıdığını gösterdi.

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yaz tatilinde objektiflere yansıdı. Minik oğullarıyla birlikte güneşin ve denizin tadını çıkaran çift, şezlongda verdikleri samimi aile pozu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2013'te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran ikili, mutluluklarını iki çocukla süsledi. 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem'i kucaklarına alan çift, uzun süredir "örnek çift" olarak anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu söylentileri tetikleyen gelişme ise Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yer alan "Özçivit" soyadını kaldırması olmuştu. Ancak kısa süre içinde yeniden profilinde görünmesi, durumun planlı bir değişiklikten çok teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını düşündürdü.

Çıkan iddiaların ardından Özçivit ve Evcen, tatile çıkarak sıcak havanın tadını çıkarıyor. Denizin kenarında verdikleri mutluluk pozu, hem çiftin keyifli aile yaşamını gözler önüne serdi hem de son dönemdeki söylentilere adeta yanıt niteliği taşıdı.

