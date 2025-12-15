Haberler

Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Güncelleme:
"Kuruluş Osman" dizisinden ayrılan Burak Özçivit, bu kez kazancıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, yeni projesi kapsamında yaptığı reklam anlaşmasından tam 45 milyon TL kazandığı iddia edildi. Anlaşmanın sadece reklam filmiyle sınırlı olmadığı; Özçivit'in sahneye çıkacağı oyun için de geçerli olduğu öğrenildi.

  • Burak Özçivit, bir inşaat şirketi ile yaptığı reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazandı.
  • Burak Özçivit, kariyerinde ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkacak.
  • Burak Özçivit'in sahne alacağı tiyatro oyununun ana sponsoru, reklam anlaşması yaptığı inşaat şirketidir.

Başrolünü üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisinden ayrılan Burak Özçivit, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü isim, bu kez kazancıyla adından söz ettirdi. Özçivit, kariyerinde ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tiyatro sahnesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncu, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü oyuncu ünlü bir inşaat şirketinin yüzü oldu. Bu marka ile yaptığı reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazanan Özçivit'in söz konusu anlaşmaya, yalnızca reklam filmi değil, sahne alacağı oyun da dahil edildi. Oyunun ana sponsoru ise şirket olarak açıklandı.

