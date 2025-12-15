Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Başrolünü üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisinden ayrılan Burak Özçivit, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü isim, bu kez kazancıyla adından söz ettirdi. Özçivit, kariyerinde ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tiyatro sahnesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncu, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü oyuncu ünlü bir inşaat şirketinin yüzü oldu. Bu marka ile yaptığı reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazanan Özçivit'in söz konusu anlaşmaya, yalnızca reklam filmi değil, sahne alacağı oyun da dahil edildi. Oyunun ana sponsoru ise şirket olarak açıklandı.