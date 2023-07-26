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Bülent Ersoy, Barbie Akımını Başlattığını İddia Etti

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 2021 yılındaki tarzını paylaşarak Barbie akımının kendisi tarafından başlatıldığını söyledi.

Birçok ünlü ismin dahil olduğu Barbie akımına son noktayı, geçtiğimiz saatlerde yaptığı iddialı açıklamasıyla Bülent Ersoy koydu!

2021 yılındaki tarzını sosyalmedya hesabında hikayesinde paylaşan Bülent Ersoy, resmen "Siz yokken ben vardım!" dedi ve Barbie akımını başlatanın kendisi olduğunu söyledi!

Divadan da bu beklenirdi zaten! 2021 yılındaki tarzını Instagram hikayesinde paylaşan Bülent Ersoy, resmen

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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