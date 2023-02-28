Buğra Gülsoy... 5 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİYOR!
Magazin Haberleri
Oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evlilikleri bitiyor. Cem adında bir oğulları olan çift, aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı verdi.
Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, özel hayatından flaş bir gelişmeyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun 5 yıldır evli olduğu Nilüfer Gürbüz'le yollarının ayrılacağı iddia edildi.
OĞULLARI İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEKLER
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu.
İkilinin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemedikleri, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecekleri bildirildi.