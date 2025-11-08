Haberler

Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı

Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı
Ünlü şarkıcı Teoman, konserinde yatarak şarkı söylerken; konsere giden bazı izleyiciler duruma "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki gösterdi.

  • Teoman, konserinde sahneye yatarak şarkı söyledi.
  • Bazı izleyiciler, biletlere ödedikleri 3 bin lira için performansın yetersiz olduğunu belirtti.
  • Konserdeki bu sahne performansı tartışmalara neden oldu.

Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserlerinden birinde sergilediği sahne performansı, izleyiciler ve hayranları arasında tartışmalara neden oldu.

YATARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Sanatçının sahnenin bir bölümünde yere uzanarak şarkılarını seslendirmesi, bazı dinleyicilerin büyük tepkisine neden oldu.

Sanatçının sahne tarzını eleştiren bazı izleyiciler, biletler için ödedikleri yüksek ücreti dile getirerek, performansın bu ücrete karşılık gelmediğini savundu.

"3 BİN LİRA VERDİK, SAHNEDE YATIYOR"

Konsere giden bazı izleyiciler duruma "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan o anlar görüntüleri de kameralara yansıdı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Aferin teo,sürülere dersinin ver böyle;) Gitmeseydiniz hmna

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Konserde Alkol alan bi adam normal

Haber Yorumlarımurat hyt:

en son duymak istediğim ses bununki bide paramı vereyim

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Para verip şarkı türkü konrese gidenlere Allah akıl fikir versin

