Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı

Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserlerinden birinde sergilediği sahne performansı, izleyiciler ve hayranları arasında tartışmalara neden oldu.

YATARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Sanatçının sahnenin bir bölümünde yere uzanarak şarkılarını seslendirmesi, bazı dinleyicilerin büyük tepkisine neden oldu.

Sanatçının sahne tarzını eleştiren bazı izleyiciler, biletler için ödedikleri yüksek ücreti dile getirerek, performansın bu ücrete karşılık gelmediğini savundu.

"3 BİN LİRA VERDİK, SAHNEDE YATIYOR"

Konsere giden bazı izleyiciler duruma "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan o anlar görüntüleri de kameralara yansıdı.