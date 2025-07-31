Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
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Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sabah yaptığı duygusal videoyla takipçilerini duygulandırdı. Gözyaşları içinde konuşan Subaşı, "İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak çok güzel. Hep amacım buydu" diyerek aldığı güzel bir haberin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR, AYRILIĞI DUYURDU

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, önce Instagram'da birbirlerini takipten çıkmalarıyla fark edildi. Ardından Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıldıklarını doğrulayarak ilişkisinin sona erdiğini kamuoyuna duyurdu.

GÖZYAŞLARIYLA BAŞLAYAN PAYLAŞIM

Ayrılık sonrası sessizliğini sürdüren fenomen isim, bu sabah duygusal bir paylaşım yaptı. Kamera karşısında gözyaşlarını tutamayan Subaşı, aldığı güzel bir haberin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Subaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ne acılar var şu hayatta göz yaşları içerisinde okudum.

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Ülke olarak nasıl üzüldük göz yaşlarımi silmek için peçete aradım bitmiş ağlarak gittim markete kasiyer de ağlıyordu biraz seymadan konuştuk hıçkırıklar içinde reçeteyi aldım onada zaman gelmiş geri bıraktım yol kenarında parke taşı buldum göz yaşlarımi onun ile siliyorum ah Şeyma ahhh ????????????????

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

TOPRAKLI, TOPRAKSIZ, MONAFAZE, TİRİFAZE HER TÜRLÜ FİŞİ KULLANMIŞ

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