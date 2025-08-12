Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı

Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz haziranda Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık Los Angeles'taki malikanesi soyuldu. Ünlü oyuncunun şehir dışında olduğu sırada güvenlik çitini aşan hırsızlar, eve girerek değerli eşyaları çaldı. Operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Los Angeles'taki milyon dolarlık malikanesi, geçtiğimiz haziran ayında zengin mahalleleri hedef alan hırsızlık çetesinin son adresi oldu. Los Angeles polisi, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

ÜNLÜ OYUNCU EVDE YOKTU

Los Angeles Times'ın haberine göre, hırsızlık çetesi Los Feliz bölgesindeki lüks evleri hedef alıyordu. Pitt'in yaklaşık 5,5 milyon dolar değerindeki malikanesi de 25 Haziran gecesi soyuldu. O sırada 61 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, yeni filmi F1'in tanıtım çalışmaları için şehir dışındaydı.

GÜVENLİK ÇİTİ AŞILDI, ÖN PENCEREDEN GİRDİLER

Polis raporuna göre en az üç kişi güvenlik çitini aşarak eve girdi. Ön pencereden içeri giren hırsızlar, evi didik didik arayarak değerli eşyaları çaldı ve ortalığı dağıttı. Yetkililer, tam olarak hangi eşyaların çalındığını açıklamadı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA EVİ VAR

Pitt'in "Steel House" (Çelik Ev) olarak bilinen bu evi, ünlü oyuncunun dünya genelinde sahip olduğu birçok mülkten yalnızca biri. Polis, aynı çetenin Los Angeles'ın diğer zengin bölgelerinde de hırsızlık yaptığı şüphesi üzerinde duruyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.