Böyle olur Tekirdağ'da lavanta günleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle olur Tekirdağ'da lavanta günleri

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Böyle olur Tekirdağ'da lavanta günleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen lavanta tarla şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen lavanta tarla şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Canlı müzik eşliğinde dokuz sekizlik ezgilerle Roman havası oynayan onlarca kişi, lavanta tarla şenliğini kutladı.

İstanbul'un sınır komşusu olması nedeniyle yerli turizmden pay almak ve alternatif tarım örneklerine yönelmek amacıyla Tekirdağ'da oluşturulan lavanta tarlalarını görenler, hem renginden hem de kokusundan etkileniyor. Eşsiz manzarada anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise lavanta tarlalarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Pek çok lavanta tarlasını barındıran ve bu tarlalarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Tekirdağ'da, son olarak Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan 35 dönümlük lavanta tarlasında "Lavanta Tarla Günleri Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe katılanlar fotoğraf çekmenin yanı sıra lavantaların arasında çalan canlı müzik eşliğinde Roman havası oynayarak stres attı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

İstanbul Tekirdağ Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title