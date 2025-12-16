Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları, Pelin Akil'in katıldığı bir konserde yaptığı açıklamayla netlik kazanmıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrıldıklarını doğrulamıştı.

Bu açıklamanın ardından çiftin boşanma sürecine girdiği konuşulurken, ayrılığın henüz resmiyet kazanmadığı ve evliliğin hukuken devam ettiği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlerini ayırdığına dair açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ: AŞK YARAMIŞ HERHALDE

Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Aşk yaramış herhalde. Henüz boşanmadı. İsim vermek istemiyorum, kulağıma gelenleri aktarıyorum. Birkaç kişiden teyit ettim. Herkesin tanıdığı bir oyuncu ama isim netleşsin istiyorum" ifadelerini kullandı.