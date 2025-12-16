Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: "Herkes tanıyor"
Başarılı projeleriyle gündemde olan Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülürken, eşi Anıl Altan'la henüz resmi olarak boşanmadığı ve evliliklerinin hukuken sürdüğü iddiaları dikkat çekti. Gazeteci Mehmet Üstündağ ise konuya ilişkin, "Sevgilisi oyuncu ve herkes tanıyor" sözleriyle merakı artırdı.
- Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliği 2016 yılında başladı ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina doğdu.
- Pelin Akil, 'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık' diyerek Anıl Altan'dan ayrıldığını doğruladı.
- Gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in boşanma süreci tamamlanmadan yeni bir ilişkiye başladığını ve partnerinin herkesin tanıdığı bir oyuncu olduğunu iddia etti.
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları, Pelin Akil'in katıldığı bir konserde yaptığı açıklamayla netlik kazanmıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrıldıklarını doğrulamıştı.
Bu açıklamanın ardından çiftin boşanma sürecine girdiği konuşulurken, ayrılığın henüz resmiyet kazanmadığı ve evliliğin hukuken devam ettiği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlerini ayırdığına dair açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
MEHMET ÜSTÜNDAĞ: AŞK YARAMIŞ HERHALDE
Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Aşk yaramış herhalde. Henüz boşanmadı. İsim vermek istemiyorum, kulağıma gelenleri aktarıyorum. Birkaç kişiden teyit ettim. Herkesin tanıdığı bir oyuncu ama isim netleşsin istiyorum" ifadelerini kullandı.