Haberler

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: "Herkes tanıyor"

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor' Haber Videosunu İzle
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başarılı projeleriyle gündemde olan Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülürken, eşi Anıl Altan'la henüz resmi olarak boşanmadığı ve evliliklerinin hukuken sürdüğü iddiaları dikkat çekti. Gazeteci Mehmet Üstündağ ise konuya ilişkin, "Sevgilisi oyuncu ve herkes tanıyor" sözleriyle merakı artırdı.

  • Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliği 2016 yılında başladı ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina doğdu.
  • Pelin Akil, 'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık' diyerek Anıl Altan'dan ayrıldığını doğruladı.
  • Gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in boşanma süreci tamamlanmadan yeni bir ilişkiye başladığını ve partnerinin herkesin tanıdığı bir oyuncu olduğunu iddia etti.

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları, Pelin Akil'in katıldığı bir konserde yaptığı açıklamayla netlik kazanmıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrıldıklarını doğrulamıştı.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Bu açıklamanın ardından çiftin boşanma sürecine girdiği konuşulurken, ayrılığın henüz resmiyet kazanmadığı ve evliliğin hukuken devam ettiği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlerini ayırdığına dair açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ: AŞK YARAMIŞ HERHALDE

Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil'in yeni bir ilişkiye başladığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Aşk yaramış herhalde. Henüz boşanmadı. İsim vermek istemiyorum, kulağıma gelenleri aktarıyorum. Birkaç kişiden teyit ettim. Herkesin tanıdığı bir oyuncu ama isim netleşsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızargana:

Yaşasın laiklik her insan ömründen 15 tane koca eskittmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title