Bomba İddia! Ortaya Çıktı...

İbrahim Çelikkol yeni sezonda eğer anlaşma imzalarsa iki işte birden olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunda rol almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Ay Yapım'ın Aile dizisiyle görüşüyor.

Şirketin Show TV için hazırladığı dizinin Hakan Bonomo imzalı senaryosu sektörün son günlerde en çok ilgilendiği dizilerin başında geliyor.

Ahmet Katıksız'ın yöneteceği dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Dizi için ilk teklif götürülen oyuncuların başında Özge Özpirinçci de vardı.

'ASLAN' ROLÜ TEKLİF EDİLDİ

Çelikkol'a dizinin başrol karakter Aslan rolü teklif edildi. Aslan kalabalık bir ailenin oğlu, gece kulübü işletiyor. Son derece bıçkın bir adam… Ailesinin dertleri ve yaptığı işin sorunları derken karanlık ve bir kadar da gizemli bir karakter… Bu zor adamın hayatına psikolog Devin girecek. İşler başka bir boyuta taşınacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Çelikkol ile Mutlu, 2022'de boşandı.

2022 itibarıyla Kuş Uçuşu adlı dizide rol alıyor.