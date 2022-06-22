Güzel oyuncu Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile - Haberler

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten bir güzel haber daha geldi.

2,5 AYLIK HAMİLE

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Bomba iddia: Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile

Bomba iddia: Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burak Özçivit Fahriye Evcen Magazin Haberler

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