Bodrum'da Genç Yeteneklere Sahne İmkanı: Azka Otel

Bodrum turizmine sanatsal bir dokunuş kazandıran Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, müziğe ve genç yeteneklere verdiği destekle dikkat çekiyor. Kaya, otel sahnesinin yalnızca eğlence için değil, genç sanatçıların profesyonel dünyaya adım atması için de önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Azka Otel, haftanın yedi günü düzenlenen etkinlikleriyle misafirlerine tatil, sanat ve müziği bir arada yaşatıyor. Turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği programlar, genç sanatçılara sahne şansı tanıyor.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca otel sahnesinde Bilge Kotay-Yiğit Arat, Emre Akın, Elif Saffat, Ersen Köse, Gökçe Türk ve Şebnem Keskin gibi genç isimler sahne aldı. Performanslarıyla izleyicilerden tam not alan sanatçılar, Bodrum'un kültürel hayatına renk kattı. - MUĞLA