Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi Blok3'ün sesini taklit eden bir kişi, "Gel Konuşalım" programının canlı yayınına telefonla bağlandı. Kendini Blok3 olarak tanıtan kişi bir süre sunucularla sohbet etti ve onları karşısındakinin gerçek rapçi olduğuna inandırdı. Blok3 ise olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yayına bağlananın kendisi olmadığını duyurdu.

MOSKOVA KONSERİNİ VE YENİ ŞARKILARI ANLATTI

Telefondaki kişi, yayın boyunca rapçinin son günlerde konuşulan Moskova konserinden ve yakında çıkacağını söylediği yeni şarkılardan söz etti. Sesini Blok3'ünkine benzeten taklitçi, sohbet bitene kadar rapçi gibi konuşmayı sürdürdü.

Blok3, birkaç gün önce Rusya'nın başkenti Moskova'da verdiği konserle gündeme gelmişti. Rapçi, 11 bin kişilik Live Arena'yı doldurmuş; salona giremeyen hayranları ise yoğun kar yağışı altında dışarıda şarkılara eşlik etmişti. Taklitçinin canlı yayında anlattığı konu da bu konserdi.

AYNI KİŞİ İÇİN İKİNCİ UYARI

Yayından haberdar olan Blok3, paylaşımında aynı kişi hakkında daha önce de uyarı yaptığını hatırlattı. Rapçi, taklitçisinin bu kez işi televizyon programlarına kadar götürdüğünü şu sözlerle anlattı: "Canlarım, herkese selamlar. Zamanında size bir çocuktan bahsetmiştim. Benim taklidimi yapıp milleti kandırıyor demiştim hatırlarsanız. Arkadaş işleri büyütmüş, programlara falan katılıyor. Bu sabah programa katılmış."

ORGANİZATÖRLERE DİKKAT ÇAĞRISI

Blok3, paylaşımının devamında televizyon yapımcılarına, yayıncılara ve organizatörlere seslendi: "Arkadaşlar ben diye sizi biri ararsa inanmayın. Organizatörler falanlar filanlar. Bu konuyla ilgili attığım son story. Daha önce attım, yine atıyorum. Bundan sonra sizi kandırırlarsa bu sizin kabahatinizdir. Dikkat edin."

Rapçinin açıklamasında, kendisini taklit eden kişinin kimliğine dair bir bilgi yer almadı.