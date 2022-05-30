Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler - Haberler

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Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

Snob Magazin - Magazin
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Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

Genç yaşında oynadığı birçok projede başrol oynayan ve son zamanlarda adından sıkça  söz ettiren yakışıklı oyuncu Berk Atan önceki gün Nişantaşı 22 adlı mekanda daha önce uzun süre birliktelik yaşadığı ve ayrıldığı influencer Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi.

Oyuncu Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ayrılık sonrası birbirlerinin sosyal medyalarından fotoğraflarını silmiş ve takibi bırakmışlardı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve birlikte yemek yiyen çift çıkışta muhabirlere el ele poz verdi.

Muhabirlerin sorularına "Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var . Konuşuruz sonra ." diyerek cevap veren çiftin mutlulukları dikkat çekti.

Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.

Snob Magazin / Magazin

Selin Yağcıoğlu Nişantaşı Berk Atan Magazin Haberler

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