Birlikte program yapan Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, canlı yayında birbirine girdi. Serengil'in "Sözümü kesme, ben konuşuyorum" çıkışına sinirlenen Bali, "Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım" diyerek tepki gösterdi. İkilinin o anlardaki siniri ise yüz ifadelerine yansıdı.

Günlerdir Amerika'da olduğu için sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yer almayan Seren Serengil, bugün canlı yayına döndü. Günler sonra programa çıkan Serengil, kendisinin yokluğunda canlı yayında halay çeken Bircan Bali ve Arto Dalga'ya gönderme yapınca tansiyon bir anda yükseldi.

"SEN VARKEN DERT ÇEKİYORUZ"

Program açılışında Seren Serengil'in "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" çıkışında sinirlenen Bircan Bali, "Sen varken de dert çekiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Bali'nin sözüne sinirlenen ve yüz ifadesi değişen Serengil ise "Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadelerini kullandı.

BİRCAN BALİ SİNİRLENDİ

Serengil'in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bircan Bali, "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an. Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika'da kaldı" dedi. Sözlerine devam eden Seren Serengil, program akışından bahsetmeden takipçisi olduğu sokak köpekleri şiddet olayıyla ilgili gelişmeleri aktarırken Bali'nin surat ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

Programın diğer sunucusu Arto Dalga ise ikilinin arasındaki tartışmaya sessiz kalmayı tercih etti.