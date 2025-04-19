Biricik Tonguç, Albümünün İzinsiz Yayınlanmasına Karşı Dava Açtı ve Kazandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)-CAZ bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkarttığı 'Zalimler' isimli albümünü izinsiz yeniden piyasaya süren müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı. 5 yıllık mücadeleyi anlatan Biricik'in avukatı Müslüm Kızıl, "Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.

İstanbul'da bir müzik şirketi, 70'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü. Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi. Mine Koşan, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu bazı önemli sanatçılarla çalışan, bir dönem Grup Metronom'da perküsyon çaldıktan sonra uzun soluklu arabesk kariyerini sürdüren ancak bir süre sonra gözden kaybolduğu için hakkında öldüğü iddiaları yayılan Biricik Tonguç, avukatı aracılığıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Biricik'in sesi, fotoğrafları ve albümde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığı belirlendi. Mahkeme, şirket sahibine 365 gün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

'MADDİ VE MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIZ'

Biricik Tonguç'un Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan avukatı Müslüm Kızıl, 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, davanın tüm sanatçılar için önem taşıdığını kaydetti. Kızıl, "Sanatçıların geçmişlerinde icra ettikleri albümlerin yeniden piyasaya sürülmesi sanatçının iznine tabidir. Bu izin veya muvafakat olmaksızın başka firmalar tarafından devir veya temlik adı altında bir işlemle geçerlilik kazandırma imkanı yoktur. Bu kararın kesinleşmesine müteakip maddi ve manevi dava da açacağız ve bu ihlalden kaynaklı tüm yaptırımları uygulatacağız. Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.