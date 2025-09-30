Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhret yolculuğu, tesadüflerle şekillenen ve hayatındaki kritik dönemeçlerle örülü sıra dışı bir hikâyeye dayanıyor. 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babanın beş çocuğundan biriydi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Adana'da geçirirken eğitimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde sürdürdü.

BABASININ HASTALIĞIYLA GELEN DÖNÜM NOKTASI

Hayatında ilk büyük değişim, babası Erdem Tatlıtuğ'un kalp ameliyatı geçirmesiyle yaşandı. Ailenin geçimini üstlenen babasının sağlık sorunları, 1997 yılında ailece İstanbul'a taşınmalarına neden oldu. Bu adım, Kıvanç'ın hem kişisel gelişiminde hem de kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

BASKETBOL HAYALİ

İstanbul'da da spordan kopmayan Tatlıtuğ'un en büyük tutkusu basketboldu. Ülkerspor'un teklifiyle profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giydi. Hayalini profesyonel sporcu olarak kurmuştu, ancak genç yaşta yaşadığı talihsiz sakatlık bu yolculuğu yarıda bıraktı.

VİTRİN İLANIYLA GELEN FIRSAT

Basketbol defteri kapanınca hayatı bambaşka bir yöne evrildi. Annesinin bir market vitrininde gördüğü mankenlik ilanına başvurması, kaderini değiştiren yeni bir başlangıç oldu. Annesinin ajansa gönderdiği fotoğraf, Kıvanç'ın modellik dünyasına adım atmasını sağladı.

MODELLİKTE HIZLI YÜKSELİŞ

Başlangıçta sadece deneme amacıyla başlayan modellik serüveni kısa sürede profesyonel bir çizgiye taşındı. Çeşitli ajanslarla çalışmaya başlayan Tatlıtuğ, kısa zamanda podyumların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İki yıl süren modellik kariyeri boyunca pek çok teklif aldı ve adını duyurmaya başladı.

BEST MODEL İLE GELEN ZİRVE

2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek ışığını daha geniş kitlelere taşıdı. Bu başarı, yalnızca modellikte değil, ilerleyen yıllarda ekranlarda da yıldızının parlayacağının güçlü bir işaretiydi.