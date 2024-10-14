Üye Girişi
Haberler

Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kanser tedavisi gören bir dönemin sevilen türkücüsü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü.. 1,5 ayda 13 kilo veren şarkıcı sosyal medyada çocuklarına isyan etti. Ünlü isim, "Yardım paralarına göz diken evlatlarımı reddettim" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, geçtiğimiz haftalarda mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki sanatçının, hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Kızı Eylem Boran, babasının hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dua istemişti.

İLAÇ PARALARI KENDİSİNE ULAŞMAYINCA ÇOCUKLARINI SUÇLADI

Hastalık sürecinde zayıflayan ve maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Daha sonra kızının evine taşınan türkücüye dostları ve hayranları tarafından destek olundu. Ancak Ankaralı Turgut, kendisi için toplanan yardım paralarının kendisine ulaşmadığını iddia ederek çocuklarına sert eleştirilerde bulundu.

Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" şeklinde konuşarak ailesine karşı isyan etti.

Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Ankaralı Turgut Son Hali Magazin Müzik Yaşam

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 bin dolara savcıyı vuracakmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
500

Yorumlar (2)

ZİYA BAŞKAN:

Hastalığı için geçmiş olsun sevdiğim bir sanatçı fakat kazandığı paraları pavyonda alkol alarak harcadı bitirdi bence bu tür insanlara yardım etmemek lazım diye düşünüyorum yani eğer ki parasını biriktirse zaten kimseye ihtiyaç olmaz

2
3
yanıtYanıtla
Celal Koca:

Hasta insan a her zaman şifa dilenir. Ama arkadaş helal kazanç diyorsunda. Çocukları helal besleseydin zamanında şimdi çocuklar dan şikayetçi olmazdın. Çocuk insanın kendi eseridir kendi sanatıdır bir sıkıntı var ise insan kendine bakmalı

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi? İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ekim Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 14-15 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet bakanı değişecek mi? Adalet bakanı değişti mi? 15 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 15 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Hangi bakanlar değişecek? Değişecek bakanlar açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.