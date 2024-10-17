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Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı

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Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen göreve başlamadı. ABD'de olduğu ortaya çıkan Bilgen, yaptığı açıklamada "Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, verdiği röportajlarda yoluna doktorlukla devam edeceğini söyledi. Hatta Bilgen'in bu söylemlerinin ardından da Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıktı. Yayladere halkının sabırsızlıkla beklediği İdil Bilgen'in görevine başlamadığı ortaya çıktı.

Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı

MAZERET DİLEKÇESİ VERMESİ GEREKİYOR

Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen'in İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için müdürlüğe iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da altı ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı

ABD'DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olurken Bilgen'in ABD'nin başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı

"FAYDALI ŞEYLER YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Bilgen, şu ifadeleri kullandı: "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.

Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Yayladere Magazin Bingöl Kadın Yaşam İdil

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Yorumlar (17)

Mustafa Usta:

Ben de olsa gitmem.Kime hizmet edeceğim.kaçak elektrik kullanan,teröre destek veren,silah kaçakçıları,sigara kaçakçıları,insan kaçakçılarına mı hizmet edeceğim.

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SeyYah Saruhanli:

nasıl birinci oldu onu anlamış degilim ama kendince haklı nedeni var gitmekte bingölde gitse ne olcak kazancı yok abd gidip daha iyi kazanır.

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Mehmet hakan Çelik:

Güzel ülkemden topukladım demiyor da ülkesi için çalışıyormuş....yersen

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Köfteci Jardel:

Halka hizmet etmeyecekseniz, bu mesleği niye seçtiniz? Milyonlarca liralık eğitimi bedavaya al, ondan sonra gidip Amerika'da yaşa. Külfetini Türkiye çeksin, nimetini Amerika yesin. Ne güzel dünya. Tıp bölümü yazacak olanlar ile 20 senelik kontrat imzalamalı devlet.. Halka ve devlete hizmet etme şartı koşulmalı. Yoksa Tıp yazamamalı kimse. Bu nedir ya?

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semson 12:

haber başlığına bak Bingöl halkı mi bunun yolunu gözlüyor sende kızla dalga geçtin ya arkdaslar toplanmış gülüyoruz:))

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Erdem Sen:

hem kendi hem kalbi cirkinmiş..

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Ufuk Anlar:

Aynı haberleri tekrar tekrar yayınlıyorsunuz farda mısınız

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okancan:

bunun neresi güzel. erkekten dönmeye benziyor. kimlerin tezgahından geçip te birinci oldu kimbilir.

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Oktay Sarıkaya:

Şabaniye

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Demir Acer:

agam sabaniye bizimlen dalga geciyor

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