Bingöl halkının yolunu gözlediği Miss Turkey 2024 güzeli, bakın nerede ortaya çıktı

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, verdiği röportajlarda yoluna doktorlukla devam edeceğini söyledi. Hatta Bilgen'in bu söylemlerinin ardından da Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıktı. Yayladere halkının sabırsızlıkla beklediği İdil Bilgen'in görevine başlamadığı ortaya çıktı.

MAZERET DİLEKÇESİ VERMESİ GEREKİYOR

Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen'in İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için müdürlüğe iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da altı ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

ABD'DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olurken Bilgen'in ABD'nin başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"FAYDALI ŞEYLER YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Bilgen, şu ifadeleri kullandı: "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.