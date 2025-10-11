Haberler

Billie Eilish, konserde hayranının saldırısına uğradı

Billie Eilish, konserde hayranının saldırısına uğradı
Billie Eilish, konserde hayranının saldırısına uğradı
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, önceki akşam ABD'nin Miami kentinde verdiği konser sırasında beklenmedik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ve bir hayranı tarafından yere düşürüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, "Hit Me Hard and Soft" turnesi kapsamında ABD'nin Miami kentinde sahneye çıktı. Ancak unutulmaz olması beklenen gece, genç sanatçı için tatsız bir olaya sahne oldu.

HAYRANI TARAFINDAN YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnenin ön kısmına doğru yürüyen 23 yaşındaki Eilish, barikatın arkasındaki hayranlarıyla selamlaşmak istedi. Eline uzanan hayranlarına karşılık veren sanatçı, bir kişinin aniden kolunu tutup kendisini aşağıya doğru çekmesiyle dengesini kaybederek yere düştü.

GÜVENLİK SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu beklenmedik olay karşısında konser alanındaki güvenlik görevlileri saniyeler içinde müdahale etti. Saldırgan hızla alandan uzaklaştırılırken, Billie Eilish ciddi bir yaralanma yaşamadan ayağa kalktı. Olayın şokuna rağmen sanatçı konserine ara vermeden devam etti.

SOĞUKKANLI TAVRIYLA TAKDİR TOPLADI

Grammy ödüllü sanatçının, yaşadığı saldırı girişimine rağmen profesyonelliğini koruyarak sahnede kalması hem izleyicilerden hem de sosyal medyadan büyük takdir topladı. Hayranları, Eilish'e destek mesajları yağdırırken, birçok kişi güvenliğin daha sıkı olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

POLİS: SALDIRGAN ALAN DIŞINA ÇIKARILDI

Miami Polis Departmanı da olayla ilgili kısa süre içinde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şarkıcıya fiziksel temasta bulunan kişinin konser alanından çıkarıldığı ve olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
