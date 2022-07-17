Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

Havaların ısınması ve bayram tatilinin gelmesiyle birlikte ünlü isimler de kendilerini kumsallara attı. Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

CESUR POZLARIYLA NEFES KESİYOR

Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Simge Sağın gerek sesi, gerek sahne performansı ile son yıllarda gündemde olan sanatçılardan biri. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Sağın, cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

GÖĞÜS UCUNU ÇİÇEK EMOJİSİYLE KAPATTI

Güzel şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar tatilde olan Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı. Ünlü şarkıcı bikinili paylaşımında göğüs ucunu emojiyle kapattı.

İşte o poz:

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