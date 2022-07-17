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Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

Haberler.com - Magazin
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Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

Şu sıralar tatilde olan ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı. Sağın, paylaştığı bikinili fotoğrafında göğüs ucunu çiçekle sansürledi.

Havaların ısınması ve bayram tatilinin gelmesiyle birlikte ünlü isimler de kendilerini kumsallara attı. Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

CESUR POZLARIYLA NEFES KESİYOR

Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Simge Sağın gerek sesi, gerek sahne performansı ile son yıllarda gündemde olan sanatçılardan biri. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Sağın, cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

GÖĞÜS UCUNU ÇİÇEK EMOJİSİYLE KAPATTI

Güzel şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar tatilde olan Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı. Ünlü şarkıcı bikinili paylaşımında göğüs ucunu emojiyle kapattı.

İşte o poz:

Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi

Haberler.com - Magazin

Simge Sağın Tatil Magazin Haberler

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