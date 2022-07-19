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Beyonce TikTok'a katıldı

DailyMotion.com - Magazin
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40 yaşındaki şarkıcı, ilk TikTok paylaşımında yeni single'ıyla dans eden ve şarkı söyleyen hayranlarından bir derleme yayınladı.

40 yaşındaki şarkıcı, ilk TikTok paylaşımında yeni single'ıyla dans eden ve şarkı söyleyen hayranlarından bir derleme yayınladı. Platforma geçen yıl aralık ayında katılan ünlü yıldız, ilk videosunu yayınlamak için bugüne kadar bekledi. Beyonce'nin tüm müzik kataloğunu diğer kullanıcıların kendi TikTok'larında ses olarak kullanmaları için hizmete sunduğunu da hatırlatalım.

DailyMotion.com / Magazin

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