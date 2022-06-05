Beyin kanaması geçirmişti! Efsane oyuncu Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık korkuttu - Haberler

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışında Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi.

"BİZ HİÇ AYRILMADIK"

Kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılaşan İnanır ve Şoray gördükleri ilgiden oldukça memnun oldu. Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.

GÖZÜNDEKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Töreni izlemek için yan yana oturarak objektifler poz veren efsane ikiliden Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık görenlerin dikkatini çekti. Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren İnanır'ın bu hali sevenlerini üzdü.

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