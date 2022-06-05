Beyin kanaması geçirmişti! Efsane oyuncu Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık korkuttu - Haberler

Beyin kanaması geçirmişti! Efsane oyuncu Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık korkuttu
- Güncelleme:
Türk sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez Eskişehir'deki İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışında bir araya geldi. Sevgi seli ile karşılaşan efsane isimlerden Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, birkaç ay önce aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.
Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışında Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi.
"BİZ HİÇ AYRILMADIK"
Kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılaşan İnanır ve Şoray gördükleri ilgiden oldukça memnun oldu. Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.
GÖZÜNDEKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ
Töreni izlemek için yan yana oturarak objektifler poz veren efsane ikiliden Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık görenlerin dikkatini çekti. Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren İnanır'ın bu hali sevenlerini üzdü.